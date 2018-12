Facebook

Die politischen Vertreter Manfred Sunko, Franz Egger, Volker Vehovec, Siegfried Neuhold, Franz Eccher, Michael Fuchs-Wurzinger, Franz Platzer und Pfarrer Alois Stumpf mit dem Mehrweg-Sackerl © Gemeinde

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gibt es dieser Tage für die Bewohner des Stiefingtales. In den Gemeinden Empersdorf, Heiligenkreuz, Pirching, Allerheiligen, St. Georgen und Ragnitz werden insgesamt 10.000 Einkaufssackerl verteilt. Diese Kunststoffgewebetaschen sollen möglichst oft benützt werden. Im Sinne der Müllvermeidung und auch, weil auf ihnen für das Einkaufen in der Region geworben wird. „Diese Sackerl sollen nachhaltig verwendet werden. Das ist eine tolle Geschichte“, freut sich Franz Platzer, Bürgermeister in Heiligenkreuz am Waasen. Die Idee für diese Mehrwegsackerl hatte Johanna Fröhlich vom Tourismusverband Stiefingtal.