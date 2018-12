Die Marktgemeinde Eibiswald will im Tourismus aufrüsten: Ein Bewegungspark, ein Hotel und eine Reithalle könnten errichtet werden. Der Campingplatz wird erweitert, der Grenzlandsaal saniert.

Große Pläne in Eibiswald

In das beschauliche Eibiswald will man mit einigen Projekten neue Gäste holen © Wieser

Erhält die Marktgemeinde Eibiswald einen Motorikpark? Laut Bürgermeister Andreas Thürschweller (SPÖ) gibt es Pläne, dass beim Freizeitzentrum ein Bewegungspark mit zahlreichen Stationen errichtet werden könnte. „Ähnlich wie in Gamlitz, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, aber mit zusätzlichen Angeboten“, betont Thürschweller. Der Eintritt soll, wie auch in Gamlitz, frei sein. Die Öffnungszeiten könnten allerdings an jene des Freibades gekoppelt werden – von April bis September. Die Kosten: „350.000 bis 500.000 Euro“, schätzt Thürschweller.

