Winterzauber am Grottenhof ©

Der stimmungsvolle Winterzauber am Grottenhof erfüllte das Naturparkzentrum bereits am Eröffnungswochende mit vorweihnachtlicher Stimmung für Groß und Klein. Bis 16. Dezember werden beim traditionellen Adventmarkt an über 80 Kreativ- und Genussständen Handwerkskunst und Köstlichkeiten der Adventzeit geboten. Ein buntes musikalisches Rahmenprogramm sorgt für die festliche Einstimmung auf das Fest des Jahres. Im Streichelstall, beim Ponyreiten oder Kutschenfahren schlagen Kinderherzen höher. In dem bei freiem Eintritt zugänglichen Regioneum locken die Ausstellung von Weihnachtskrippen und die Sonderschau „Honig – das goldene Wunder der Natur“.