Wieder finanzielle Probleme beim Tierschutzverein Leibnitz: Das Tierheim Adamhof könnte am 8. Jänner versteigert werden. Nun gab es Krisensitzung mit Vertretern des Landes, der Bezirksbehörde und dem Tierschutzverein.

Tiere aus dem Tierschutzhaus Adamhof. Dieses könnte nun zwangsversteigert werden © Wieser

Es ist eine Hiobsbotschaft, die aktuell an die Öffentlichkeit sickerte: der Tierschutzverein Leibnitz, der das Tierschutzhaus Adamhof in Straß führt, hat nach zwei Insolvenzen – eine im Jahr 2014, die zweite im Jahr 2016 – erneut finanzielle Probleme. Am 8. Jänner droht nun die Zwangsversteigerung des Anwesens. Dort sind derzeit rund 15 Hunde und rund 30 Katzen beherbergt. Erschwerend kommt hinzu, dass Obfrau Silvia Kraber derzeit aus privaten Gründen ihre Funktion nicht ausüben kann.