100 Jahre Deutschlandsberg„Es gibt bei uns viele Menschen mit Talent“

Barbara Faulend-Klauser sowie Gerd Wilfing und Lena Truppe prägen seit vielen Jahren das kulturelle Geschehen in der Stadt Deutschlandsberg. Wofür sind sie dankbar? Und was treibt sie an?

Kulturell engagiert. Gerd Wilfing, Barbara Faulend-Klauser und Lena Truppe (von links) © (c) FINEART PHOTOS

Frau Faulend-Klauser, Sie sind agil und voller Tatendrang im Bereich der klassischen Musik – und das, obwohl sie jenseits der 90 sind. Auch Sie, Herr Wilfing, beleben mit dem Theaterzentrum seit vielen Jahren das kulturelle Geschehen in der Stadt? Was treibt Sie an?

Barbara Faulend-Klauser: Es ist die Beschäftigung mit der Musik. In der seriösen Musik ist man sehr gefordert. Man hat viele perfekte Vorbilder, man braucht viel Disziplin und Fleiß. Am Anfang ist es sicher leichter, Theaterspielen als Musik zu lernen.