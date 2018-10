Überraschung in der Leibnitzer Gemeindepolitik: Bürgerforum und ÖVP machen künftig gemeinsame Sache, 2020 will man mit einer gemeinsamen Liste zur Gemeinderatswahl antreten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkündeten am Montag die Kooperation: Josef Majcan, Franz Vollmann, Manuela Kittler, Gerald Hofer, Johann Hutter und Johann Lampl © Robert Lenhard

Mit einem Knalleffekt begann in der Bezirksstadt Leibnitz die neue Woche. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz gaben ÖVP und Bürgerforum Leibnitz bekannt, dass sie künftig gemeinsame Wege gehen werden. In der ersten Phase werden man im Gemeinderat alle Themen miteinander aufbereiten und abstimmen. Tatsächlich fusionieren will man aber erst vor der nächsten planmäßigen Gemeinderatswahl 2020, um dann gemeinsam als ÖVP-Liste antreten zu können. "Wir sind sehr stolz, dass wir nach langen Gesprächen wieder zueinander gefunden haben", meinte ÖVP-Vizebürgermeister Gerald Hofer. Und auch Bürgerforum Gründer Franz Vollmann zeigt sich zufrieden: "Wir waren immer ÖVPler und sind froh, dass wir alte Vorbehalte ausräumen konnten. Vollmann war von 1991 bis 1995 ÖVP-Bürgermeister von Leibnitz und war 2015 mit dem Bürgerforum in die Gemeinderatswahl gezogen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.