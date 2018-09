"Echoes on the Road"Künstler senden ätherische Klänge direkt aus dem Retro Camper Van

"Echoes on the Road"

Die Klangkünstlerin Mia Zabelka tourt in einem der Retro Camper Vans © Michael Krepper

Drei Künstler-Teams sind seit Dienstag und noch bis Freitag in drei Retro Camper Vans in Österreich, Slowenien und Kroatien unterwegs, um akustische Bilder der Regionen einzufangen. Die Aufnahmen sammeln sie in einer akustischen Landkarte, die als Grundlage für verschiedene Performances dient. Das Projekt ist der Abschluss des EU-Projekts „Echoes from invisible Landscapes“, das im Juli 2016 gestartet ist. Ziel ist es, in Dialog zu treten mit den Landschaften und ihren Klängen, vor allem aber mit deren Menschen.