In Baugrube gefahren © RK

Am Sonntag gegen 6.30 Uhr wurde das Rote Kreuz und die Feuerwehr zu einem Feldweg bei Leibnitz gerufen. Die Patienten, Mutter (43) und Sohn (23), standen verletzt nahe ihres Autos: Das lag am Dach in einer Baugrube.