Im „Gehspräch“: Max Stoisser, Ursula Pintz, Astrid Holler © Barbara Kluger

Das materielle und das immaterielle Kulturerbe stärker in den Fokus zu rücken – mit diesem Ziel hat die Europäische Union das Jahr 2018 zum Europäischen Jahr des Kulturerbes erklärt. Diesem will man auch in Leibnitz gerecht werden. So kam es zur Idee einer sogenannten „Gehsprächsrunde“, die Wissens-Inputs zum Grottenhof an mehreren Stationen sowie das Gespräch mit den Teilnehmern vereint und, wie es der Name besagt, als Rundgang veranstaltet wird. Als Gesprächspartner stellen sich Stadthistorikerin Ursula Pintz, Architekt Max Stoisser, der für den jüngsten Umbau der Grottenhof-Anlage verantwortlich ist, Historikerin Ute Sonnleitner und Stadtentwicklerin Astrid Holler zur Verfügung.

