Im Foyer einer Supermarkt-Filiale in Lang versuchten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, einen Geldausgabeautomaten zu sprengen. Die Täter entkamen unerkannt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Geldausgabeautomaten und am Supermarkt entstand erheblicher Schaden © Barbara Kluger

Gegen vier Uhr früh wurde in der Nacht auf Mittwoch bei einer Supermarktfiliale in Lang Alarm ausgelöst. Unbekannte Täter hatten versucht, den Geldausgabeautomaten im Foyer des Supermarkts zu sprengen. Sie entkamen ohne Beute.

"Die Sprengung ist den Tätern nicht gelungen", bestätigt ein Ermittler des Ermittlungsbereichs Diebstahl und Einbruch am Landeskriminalamt Steiermark. "Die Explosion war ziemlich wuchtig, aber nicht heftig genug, dass die Täter an das Geld gelangen konnten."

Am Vormittag war das Landeskriminalamt mit der Spurensicherung und den Ermittlungen beschäftigt. Die Supermarktfiliale blieb am Vormittag geschlossen, da der Eingangsbereich sowie der Vorplatz stark von den Scherben in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Sachschaden am Geldautomaten und am Supermarkt ist erheblich.

Gescheiterter Diebstahl in Arnfels

Übrigens: Auch im Februar 2016 wurde versucht, einen Bankomaten in einem Supermarkt zu stehlen. Knapp vor Mitternacht durchbrachen Unbekannte mit einem weißen Kastenwagen die Eingangstür zum Spar-Supermarkt im südsteirischen Arnfels.

Im Foyer befindet sich ein Bankomat, an dem die Täter einen Spanngurt befestigten. In Folge versuchten sie, das Gerät mit dem Kastenwagen aus der Verankerung zu reißen. Der Versuch scheiterte aber: Der Spanngurt riss. Zudem wurde die akustische Warnanlage ausgelöst. Die Täter, laut Polizei zumindest vier Personen, traten die Flucht an. Sie waren damals mit einem weißen Fort Transit unterwegs. Das Fahrzeug war zuvor in Niederösterreich gestohlen geworden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.