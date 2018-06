Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Stainz stürzte ein Rehbock in einen Swimmingpool © FF Stainz/Fürnschuss

Ihren Augen nicht trauen wollten Mittwochfrüh die Bewohner eines Anwesens in der weststeirischen Ortschaft Gamsgebirg (Marktgemeinde Stainz). Kurz nach 6 Uhr entdeckten sie, dass in ihrem Swimmingpool ein Rehbock schwamm. Das Tier war wahrscheinlich beim Versuch, aus dem Pool zu trinken, in das Becken gestürzt.

Die Bewohner alarmierten per Notruf die Feuerwehr. Die mit neun Mann ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Stainz informierte schon auf der Anfahrt auch den zuständigen Aufsichtsjäger. Nach kurzer Beratschlagung packten die Florianijünger den Rehbock am Geweih und zogen ihn aus dem Pool. "Er rannte sofort wieder in den angrenzenden Wald. Allem Anschein nach dürfte das Tier keine Verletzungen davongetragen haben", berichtet Einsatzleiter Peter Fürschuß.

Stainz: Rehbock im Swimmingpool FF Stainz/Fürnschuss FF Stainz/Fürnschuss FF Stainz/Fürnschuss FF Stainz/Fürnschuss 1/4

Verletzter Schwan auf Straße

Bereits am Montag musste die Freiwillige Feuerwehr Michlgleinz (Marktgemeinde Groß St. Florian) zu einer Tierrettung ausrücken. Ein verletzter Schwan war auf der L 608 umhergeirrt und brachte sich und die Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Unter Beisein eines Tierarztes wurde der Schwan eingefangen und nach der Erstversorgung zu "Kleine Wildtiere in großer Not" nach Graz gebracht.

Der verletzte Schwan wurde von der Feuerwehr eingefangen Foto © FF Michlgleinz

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.