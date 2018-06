Facebook

Gemeinsames Ausprobieren und der Spaß am Spielen steht bei der neu aufgestellten Truppe in Wildon im Vordergrund. Im Bild: Helga Kalunder und Andrea Prinz proben eine Szene aus dem „Äskulap Reigen“ © Barbara Kluger

Was uns außer dem Schauspielen zusammenhält? Die Liebe zu diesem besonderen Ort“, sagt Wolfgang Rath. Der besondere Ort – damit meint er die Wildoner Schlossbühne, eine heimelige Naturbühne mitten am Wildoner Schlossberg, die unter einem Baldachin aus Laub gerade an heißen Sommerabenden zum angenehmen Zufluchtsort wird. Dort treffen sich derzeit drei Mal pro Woche die Darstellerinnen und Darsteller der Wildoner Bühnengemeinschaft, um das diesjährige Stück „Äskulap Reigen“ von Helmut Qualtinger zu proben.

