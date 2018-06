Facebook

Sie alle ziehen für das Weinkulinarium an einem Strang © Kindermabnn

Mit 8 Köchen, 36 Speisen, 30 Weinbauern, 262 Weinen und 27 Edelbränden positioniert sich das diesjährige Weinkulinarium Leutschach als eine wahre Leistungsschau des Rebenlandes. Das Beste aus Küche und Keller in Steiermarks größter Weinbaugemeinde bieten Köche und Weinbauern am Samstag, dem 16. Juni, ab 15.30 Uhr beim Eory am Traubenkogel in Pössnitz 65.