Beim Training zur ACC Cross Country Meisterschaft in Haidershofen kam Freitagnachmittag ein Fahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg zu Sturz, er starb. Heute, Samstag, wäre der stellvertretende Obmann des "MRC Extreme 11" 43 Jahre alt geworden.

"Lieber Robert, danke, dass wir dich kennen haben dürfen", trauern Freunde und Kollegen um den Steirer Robert Mauthner © www.only.dirt.at

Die heutige ACC Cross Country Meisterschaft in Haidershofen (Bezirk Amstetten, NÖ) wird von einem tragischen Unfall überschattet: Beim Training in einem abgesperrten Waldstück kam am Freitag ein Steirer ums Leben.

