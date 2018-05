Am kommenden Freitag laden die Kirchen wieder zur Langen Nacht. Ein kurzer Überblick über einige Veranstaltungen in der Region.

Am Freitag öffnen 100 Kirchen in der Steiermark ihre Pforten zur „Langen Nacht“ © Gerd Neuhold

Kirche spannend und vielleicht auch neu zu erleben – diese Gelegenheit bietet sich am Freitag bereits zum zwölften Mal bei der Langen Nacht der Kirchen. Ab 18 Uhr öffnen im ganzen Land wieder 100 Gotteshäuser bei freiem Eintritt ihre Pforten und laden Interessierte zu einer Entdeckungsreise durch die Dimensionen des Glaubens. Auch in der Region beteiligen sich zahlreiche Kirchen mit einem vielfältigen Programm. Als Fixpunkt gilt das gemeinsame Innehalten für Christen in der Welt unter dem Motto „Net nix“, an dem sich alle Kirchen im Laufe des Abends beteiligen.