Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rechenmeister: Jonas Lazarus und seine Mathematik-Lehrerin Bettina Korb vom Borg Deutschlandsberg © Wieser

In meiner Familie hat jedes Kind mindestens zwei Brüder und mindestens eine Schwester. Wie viele Kinder gibt es mindestens in meiner Familie?“

So lautete die Einstiegsfrage beim österreichweiten Känguru-Mathematiktest für Schülerinnen und Schüler aus der neunten und zehnten Schulstufe. Weitere 29, stetig schwieriger werdende Fragen bis hin zur Berechnung einer Sehnenlänge in einem Kreis, sollten folgen. Der Beste unter den mehreren tausend Teilnehmern ist Jonas Lazarus aus dem weststeirischen St. Stefan ob Stainz.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.