Am Donnerstag waren zahlreiche Ballone über der Südsteiermark unterwegs. Weitere spektakuläre Himmelfahrten warten.

Ballontage in Kitzeck

Viele Ballone über Kitzeck © Kindermann

Zum Auftakt der Internationalen Ballontage in Kitzeck stiegen am Donnerstag 23 Teams aus Deutschland, Slowenien und Österreich in den Himmel.