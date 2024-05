„Der Habicht wartet geduldig in einem Baum und stürzt sich dann lautlos auf seine Beute“, erzählt Anwohnerin Irmi Mühlberg von einer ihrer Beobachtungen. Ein Naturschauspiel, das es so vielleicht bald nicht mehr geben wird. Die ausgedehnte Wiese neben ihrem Haus in Greim (Stadtgemeinde Deutschlandsberg) soll mit einer mehr als fünf Hektar großen Photovoltaikanlage verbaut werden.