Immer wieder sorgte die Verunreinigung des Grundwassers in Teilen des Leibnitzerfelds für Aufregung. Einige Brunnen mussten 2021 vom Netz genommen werden. Als Quelle der Verunreinigung konnte die Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring ausgemacht werden – konkret das verwendete Löschmittel. Es enthält Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS.