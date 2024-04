Ende 2025 ist es so weit: Die Koralmbahn rückt Randgebiete ins Zentrum und Städte näher aneinander. So nah, dass man von Klagenfurt nach Graz – statt derzeit knapp drei Stunden oder sogar mehr – nur mehr 45 Minuten Fahrtzeit hat. Der größte Teil der 130 Kilometer langen Strecke entfällt auf den Koralmtunnel, den sechstlängsten Eisenbahntunnel der Welt. Doch das ist noch nicht alles, was die Koralmbahn zu bieten hat: Die zweigleisige Strecke ist elektrifiziert. Mögliche Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.