Am Sonntag kollidierten gegen 23.30 Uhr ein Pkw und ein Lkw auf der Autobahn A 9 bei Lang, Bezirk Leibnitz, in Fahrtrichtung Graz miteinander. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 34-jähriger kroatischer Autofahrer auf den vor ihm fahrenden Lkw auf, der von einem 49-jährigen Mann aus der Türkei gelenkt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt laut Informationen des Roten Kreuzes lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er musste noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden und wurde danach ins LKH Graz eingeliefert.