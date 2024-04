Inflation, Rezession, veränderte Leistungsbereitschaft und „überbordende Bürokratie“: Das sind nur einige der Stichworte, die beim WKO-Impulstalk in der Regionalstelle in Leibnitz gefallen sind. Gemeint sind damit die aktuellen Herausforderungen der heimischen Wirtschaft. Einig waren sich alle anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Funktionäre auch in einem weiteren Punkt: Leistung – sprich Arbeit – müsse ihr negativ behaftetes Image loswerden.