Was haben Freddy Mercury, Johannes Brahms, Franz Koringer und die Seer gemeinsam? Ihre Lieder erklingen beim großen Leibnitzer Chorkonzert. 13 Chöre des südsteirischen Bezirks laden zum Konzert am kommenden Samstag, dem 20. April, um 19 Uhr im „Zentrum im Berg“ in St. Veit in der Südsteiermark.