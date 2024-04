In einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Leibnitz randalierten in jüngster Vergangenheit immer wieder mehrere Jugendliche. Laut Polizei beschädigten oder entleerten die Jugendlichen etwa montierte Feuerlöscher. Als sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr erneut eine Gruppe dort aufhielt, alarmierten die Anrainer aus Vorsicht die Polizei.

Als eine Streife der Polizeiinspektion Leibnitz eintraf, lief ein 16-Jähriger sofort davon. Der Fluchtversuch des bereits amtsbekannten Burschen scheiterte. Zwei Beamten verfolgten ihn und nahmen in kurz darauf fest. Er wehrte sich mit Schlägen und verletzte die Polizisten leicht. Sie legten ihm schließlich die Handschellen an.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wegen Verdacht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt und weiteren Straftaten laufen. Der 16-Jährige wird laut Polizei voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages einvernommen. Die Staatsanwaltschaft wird darüber entscheiden, ob er in die Justizanstalt eingeliefert oder auf freiem Fuß angezeigt wird.

Die verletzten Polizisten konnten nach einer ambulanten Behandlung im LKH Südsteiermark, Standort Wagna, das Spital wieder verlassen.