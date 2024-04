Bumm: Ein lauter Knall war am Dienstag in Deutschlandsberg zu hören. Kurz darauf folgte der zweite, der dritte. Dann war es wieder ruhig. Kein Grund zur Aufregung, weiß Bürgermeister Josef Wallner. Es handelte sich um drei geplante Explosionen. „Die Arbeiten in der Deutschlandsberger Klause laufen auf Hochtouren. Hier mussten in einem schwer zugänglichen Bereich Sprengungen durchgeführt werden“, erklärt der Bürgermeister.