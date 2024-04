Es grünt so grün, wenn Frauentals Blüten blühen. Zumindest, wenn es nach dem Familienunternehmen Gartenwelten Grinschgl geht. Denn dort startete man kürzlich nicht nur in die Pflanzensaison, sondern schlug mit Jahresbeginn auch das 70. Kapitel in der Geschichte des Familienunternehmens auf.