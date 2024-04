Mit dem Meilenstein von 700 Punkten feierte der SV Allerheiligen im letzten Jahr einen großen Erfolg. Am 5. April steht nun mit dem 500. Spiel in der Regionalliga ein Jubiläum an, dem unermüdliches Engagement vorausging. Über 800 Tore und 200 Siege zählt die beeindruckende Statistik. Sie zeichnet das Bild eines Vereins, der sich nicht auf Erfolgen ausruht, sondern deren Schwung nutzt, um sich weiter zu verbessern. So schaffte man in seiner Geschichte viele Aufstiege und konnte sich bislang 18 Jahre in der Regionalliga halten.