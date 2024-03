Bei der Freiwilligen Feuerwehr Preding, die am Ostersonntag im Einsatz war, spricht man von einem „Osterwunder“. Gleich mehrere Schutzengel hatte eine Autofahrerin am Ostersonntag, nachdem sie im Gemeindegebiet von Hengsberg kurz vor 7 Uhr früh auf der L601 beim Gasthaus Bacherlwirt von der Straße abkam. Die Frau krachte mit ihrem Auto in ein Brückengeländer. Das Geländer wurde aus der Verankerung gerissen, zerstörte den Motorraum auf der Fahrerseite komplett und drang bis zur Rückenlehne in die Fahrgastzelle ein. Angesichts der Bilder vom Unfallauto kaum zu glauben: Die Frau zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers zu, sie waren jedoch laut ersten Meldungen vom Unfallort nicht lebensbedrohlich.