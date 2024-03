Sage und schreibe 100 Bananenschachteln voll Waren des täglichen Bedarfs mit einem Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen konnten im Vorjahr vom Lions Club Leibnitz für bedürftige Südsteirer gesammelt werden. Ein Ergebnis, das die 43 Mitglieder des 1958 gegründeten Serviceclubs beim diesjährigen Sammeltag noch einmal übertreffen möchten.

Dieser findet am Samstag, dem 6. April, beim Billa Plus in der Dechant-Thaller-Straße in Leibnitz statt. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr werden Clubmitglieder vor dem Geschäft Kunden ansprechen und darum bitten, den ein oder anderen Artikel ihres Einkaufs für den guten Zweck zu spenden. Sie sind an ihren gelben Warnwesten zu erkennen. Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie Teigwaren, Zucker, Reis, Mehl, Kaffee, Tee oder Lebensmittel in Dosen und Gläsern sowie Babyprodukte und Hygieneartikel aller Art.

Verteilung durch BH Leibnitz

„Wir verpacken dann alles gleich vor Ort in Bananenschachteln und bringen diese am Montag darauf in die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz“, erklären die Projektverantwortlichen Helmut Ledinegg und Leonhard Lückl. Dort werden die gespendeten Waren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialreferats übernommen und an bedürftige Familien im Bezirk verteilt. „So kommen die Waren dort an, wo sie am dringendsten benötigt werden“, hofft Lions-Präsident Karlheinz Hödl auf großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung.