„In der Erlebnisregion Südsteiermark muss Platz für das Schilcherland sein“

Die Initiative #wirsindschilcherland will die Region touristisch stärker in die Auslage stellen. Bis dato sei das kaum passiert, so die Kritik am Tourismusverband Südsteiermark. Dieser hat eine neue Geschäftsführerin.