Zu einer Tierrettung ausrücken musste die Freiwillige Feuerwehr Weinburg am Saßbach (Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark). Auslöser war eine Katze, die auf einen Baum geklettert war und dort in einer Höhe von etwa zehn Metern festsaß.

Nachdem der Notruf eingegangen war, eilten die Feuerwehrleute zum Ort des Geschehens. Mit viel Geschick und Einsatz gelang es ihnen, über eine Leiter zu der Samtpfote aufzusteigen und diese sicher aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Nach erfolgreicher Rettung wurde die Katze umgehend einem örtlichen Tierarzt übergeben, um sicherzustellen, dass sie keine Verletzungen davongetragen hatte.