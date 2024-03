Es ist stattliche 8,4 Meter hoch und 3,6 Meter breit: das Riesenosterei, das jedes Jahr in der weststeirischen Bezirkshauptstadt thront. Es wird traditionell am Freitag vor dem Palmsonntag präsentiert und ist vier Wochen lang öffentlich zu bestaunen. Immerhin zeigt sich das Ei jedes Jahr in einem anderen Gewand: mit Blumen, QR-Codes oder dem Kreuzweg Jesu verziert.