Ein 82-jähriger Südsteirer wollte am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr gerade mit seinem Pkw vom Spar in Gamlitz auf die B 69 biegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er das Auto einer 20-Jährigen, ebenfalls aus der Südsteiermark, und krachte seitlich in das Fahrzeug.

Die Feuerwehr Gamlitz rückte mit neun Personen aus, Rotes Kreuz und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehrleute bargen die beschädigten Autos und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Die Fahrbahn war während der Einsatzarbeiten einseitig gesperrt. Nach der Erstversorgung brachten die Rettungssanitäter die 20-jährige Lenkerin mit leichten Verletzungen ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna.