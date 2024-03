Ende Februar schloss der Vinzi-Markt in der Leibnitzer Schmiedgasse seine Türen, über 15 Jahre lang unterstützte man dort Menschen mit geringem Einkommen mit kostenlosem Brot oder stark verbilligten Lebensmitteln. Ein Ende setzt man dem in der südsteirischen Bezirkshauptstadt damit aber nicht: Nur ein paar Tage später, am 2. März, standen dessen Türen wieder offen. Dieses Mal jedoch rund 450 Meter entfernt in der Grazergasse, dem neuen Standort der karitativen Einrichtung in Leibnitz.