Glück im Unglück hatte eine Familie am Sonntag in Wies. Gegen 21 Uhr wollte eine 67-jährige Frau Essen zubereiten. Sie stellte dazu Fett in einem Topf auf den Herd und schaltete ihn ein. Danach verließ sie die Küche, sah fern und dürfte laut Polizei dabei eingeschlafen sein.

Der Familienhund, ein Golden Retriever, war zu der Zeit in der Küche und bemerkte den Rauch. Er schlug Alarm. Die Frau konnte den Brand noch selbstständig löschen. Anschließend verständigte sie ihre Schwiegertochter, die die Einsatzkräfte alarmierte. Die Feuerwehr Wernersdorf rückte mit 14 Einsatzkräften aus. Rotes Kreuz und Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Mittels Wärmebildkamera überprüften die Feuerwehrleute den Bereich des Brandes auf mögliche Glutnester. Die Zwischendecke und andere Bauteile blieben laut den Einsatzkräften zum Glück unversehrt. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden die 67-Jährige und ihr 70-jähriger Mann, der bereits geschlafen hatte, ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, eingeliefert. Der tierische Retter blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.