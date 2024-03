Schon seit Längerem können sich Einheimische und Gäste an öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen im Versorgungsgebiet der Leibnitzerfeld Wasserversorgung kostenlos erfrischen. Über die Jahre wurde das Netz stetig ausgebaut, mittlerweile stehen 42 Brunnen – das Gros im Kernraum Leibnitz, aber auch in Gabersdorf oder Hengsberg – zur Verfügung. Was fehlte, war eine Übersicht der verschiedenen Standorte.