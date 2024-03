Am Sonntag gegen 18.50 Uhr brach einem Wirtschaftsgebäude in Gralla ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Auf den Alarm hin standen zehn Freiwillige Feuerwehren im Einsatz: Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand - einen Pkw konnte man noch vor den Flammen retten. Die anderen gelagerten Geräte und Gegenstände brannten ab. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Um 22 Uhr konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Die Brandursachenermittlung erfolgt im Laufe des Montags.