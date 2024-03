Was während der Corona-Pandemie nicht möglich war, wurde danach umso intensiver nachgeholt: Gemeinsam mit den Mitgliedsbetrieben bastelte der Vorstand der Leibnitzer Aktionsgemeinschaft „Leibnitz lädt ein!“ in Gruppenworkshops an neuen Initiativen. Nun wurde ein Ergebnis, dessen Umsetzung bereits in greifbarer Nähe liegt, präsentiert. Mit der Initiative „Stadt Leben“ möchte man den Frühling in Leibnitz einläuten, neuerlich für die Leibnitzer Innenstadt begeistern und gleichzeitig wieder Bewegung in die Aktionsgemeinschaft bringen.