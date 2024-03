Man nehme eine Prise Mobilität, eine Messerspitze Unterhaltung und einen Teelöffel Kulinarik. So lautet das Erfolgsrezept des zweimal jährlich stattfindenden Gady Marktes in Lebring-St. Margarethen. Zum 114. Mal heißt man dort am 9. und 10. März von acht bis 18 Uhr Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt willkommen.