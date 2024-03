Ihre Bedeutung wurde selten so deutlich, wie im vergangenen Jahr: jene, der Freiwilligen Feuerwehren des Landes Steiermark. Dass dafür meist alles stehen und liegen gelassen wird – auch am Arbeitsplatz – wird dabei oftmals vergessen. Nun wurde 22 Unternehmen, die dem steirischen Feuerwehrwesen in solchen Fällen und darüber hinaus unter die Arme greifen, jedoch eine besondere Ehre zuteil: Am Montag erhielten sie im Weißen Saal der Grazer Burg den Award „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber 2024“. Auch fünf Betriebe aus der Süd- und Weststeiermark sind unter den Preisträgern zu finden.