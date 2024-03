Alles, was in der Welt des In- und Outdoor-Sonnenschutzes realisiert werden kann, wurde kürzlich auf der „R + T“, einer Weltleitmesse in Stuttgart, unter Beweis gestellt. Diese gilt als Innovationsplattform, Branchentreff und Trendbarometer. Teil der Messe war unter anderem ein südsteirisches Unternehmen, genauer gesagt: der Betrieb Woundwo aus Gabersdorf.