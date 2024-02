Der 15. und 16. März stehen im südsteirischen Leibnitz ganz im Zeichen des Fahrrads. Denn: am Freitag, dem 15. März, geht an der Handelsakademie und Handelsschule Leibnitz in der Klostergasse zwischen zehn und 16 Uhr die Radfahr-Messe „Re-Cycling – on the road, again“ über die Bühne, am Samstag, dem 16., kann man sich bei professionell geführten Fahrrad-Erkundungstouren selbst in den Sattel schwingen. Ansprechen möchte man damit Schülerinnen und Schüler, aber auch die gesamte Bevölkerung.

Wie repariert man ein Fahrrad?

Rein theoretisch bleibt es jedoch bereits am Vortag nicht. So steht an den insgesamt 14 Messeständen vor allem die Interaktivität und das „Mitmachen“ im Vordergrund. Etwa am Stand der Produktionsschule Leibnitz, Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung: „Dort wird zum Beispiel gezeigt, wie man einen ‚Patschen‘ pickt“, gibt Astrid Holler von der Stadtgemeinde Leibnitz Einblick, die die Messe gemeinsam mit der HAK/HAS Leibnitz und der „Easy Drivers Radfahrschule“ organisiert. Solche Dinge habe man früher zwar selbstverständlich gelernt, seien aber mittlerweile für viele in Vergessenheit geraten. „Wir wollen diese Messe eben auch dazu nutzen, zu zeigen, wie man Räder wieder fit machen kann“, ergänzt sie weiter.

Eines der Kernthemen der Messe. Sie findet nämlich im Rahmen des zweijährigen Erasmus+ Projekts „Re-Cycling“ statt, das darauf abzielt, die Kreislaufwirtschaft im Fahrradsektor – etwa die Reparatur von alten Fahrrädern statt der Entsorgung – zu fördern. Im Fokus steht jedoch auch, Kinder nach der Corona-Pandemie wieder für Sport zu begeistern und generell einen gesunden Lebensstil durch Radfahren zu fördern.

Bewegung und Sicherheit

„Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewegen und auch die Freude daran zurückbekommen“, betont etwa Christian Sametz, Direktor der HAK/HAS Leibnitz dazu. In Anbetracht des Verkehrsaufkommens in Leibnitz auch ein Anliegen der Stadtgemeinde: „Wir möchten die Menschen wieder mehr aufs Rad bringen“, ergänzt Holler.

Damit ebenso von großer Bedeutung: die Sicherheit. So wird am Messetag etwa für Seniorinnen und Senioren zwischen 13 und 15.30 Uhr ein kostenloser E-Bike-Kurs angeboten. „Man muss aber nicht fahren, sondern kann sich auch einfach nur informieren“, betont Werner Madlencnik, Geschäftsführer der Easy Drivers Radfahrschule.