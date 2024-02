Er dient als Zeichen der Wertschätzung für das Engagement der steirischen Wirtschaftstreibenden: der Julius-Award. Dieser wurde vom Wirtschaftsbund Steiermark an Karl Sommer und sein Stainzer Unternehmen Sommer Transporte überreicht. In seiner Unternehmertätigkeit schaffte es Sommer, Mut, Zukunft, Leidenschaft und Tradition zu verkörpern, weshalb er nun die Urkunde in Händen halten darf.