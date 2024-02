Zwar sind, um es in Wolfgang Edlers Worten auszudrücken, Besuche in Wien für Gastronomen immer „toll, um über den Tellerrand zu blicken“, der wahre Grund für den Besuch des weststeirischen Haubenkochs in der Bundeshauptstadt war dieses Mal jedoch anderer Natur: Für ihn ging es am Dienstag, dem 13. Februar ins ansässige Bundeskanzleramt, wo ihm von Bundesministerin Karoline Edtstadler der Titel „Kommerzialrat“ verliehen wurde.