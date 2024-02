Dass der Tourismus in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg keine unbedeutende Rolle spielt, ist hinlänglich bekannt. Welch tragende Säule er in wirtschaftlicher Hinsicht mittlerweile ist, zeigt eine neue Studie, die im Auftrag des Tourismusverbandes Südsteiermark erstellt wurde. „Damit wollen wir aufzeigen, wie wichtig der Tourismus für die gesamte Region ist und das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung schärfen“, erklärt Vorsitzender Herbert Germuth.