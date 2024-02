20 Jahre existiert sie bereits, die „EUROTRANSLINE Internationale Speditions- und Transport-Ges.m.b.H.“ mit Sitz in Leibnitz. Anlass zum Feiern gibt das derzeit aber nicht: Das südsteirische Unternehmen ist insolvent, am Valentinstag wurde über dessen Vermögen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Den Passiva in der Höhe von rund 3,87 Millionen Euro stehen Aktiva in der Höhe von 706.000 Euro gegenüber, betroffen sind circa 363 Gläubiger und 19 Dienstnehmer.