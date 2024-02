Über 260 Millionen Euro fließen in den Glasfaser-Ausbau in ganz Österreich. Eine von 50 Gemeinden, die 2024 an das „Öfiber“-Netz angeschlossen werden, ist Arnfels. Dort startet die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft, kurz öGIG, im April mit der Umsetzung.