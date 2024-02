Kurz nach 23 Uhr ist es in Steinbach, Gemeinde Gamlitz, am Samstag, dem3. Februar, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Das Alarmstichwort lautete „Wald-/Heckenbrand“, jedoch stellte sich nach Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Gamlitz heraus, dass keine Hecke, sondern ein Gebäude lichterloh in Flammen stand.

Der Sachschaden ist enorm © Feuerwehr Gamlitz

Die 14 Einsatzkräfte alarmierten sofort die Feuerwehr Ehrenhausen an der Weinstraße zur Unterstützung. Gemeinsam mit den 12 Kameraden aus Ehrenhausen konnten die Feuerwehrkräfte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Für die Löscharbeiten wurde unter anderem ein am Gelände stehender Bagger verwendet, mit dem der Dachstuhl, Deckenteile und Holzriegelwände vom Ferienhaus entfernt wurden, um das Feuer zur Gänze zu löschen. Nach Kontrolle der Glutnester mittels Wärmebildkamera konnte nach rund drei Stunden „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.