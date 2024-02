Nicht nur das Greith-Haus sorgt in St. Ulrich in Greith (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) für einen Ansturm von Besucherinnen und Besuchern. Auch die traditionelle Tiersegnung an Mariä Lichtmess, die 2024 nach drei Jahren coronabedingter Pause wieder zum Leben erweckt wurde, lockte zahlreiche Zwei- und Vierbeiner in den idyllischen Ort.