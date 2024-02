Nicht nur Kinder verkleiden sich gerne, auch Erwachsene schlüpfen zu Fasching in andere Rollen. Ob Pippi Langstrumpf, Tinkerbell, die Minions oder Clowns – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So auch beim Feiern. Angefangen bei Kindermaskenbällen über Faschingsumzüge bis hin zu Faschingsdiscos und Pyjamabällen gibt es in Leibnitz und Deutschlandsberg im Februar einiges zu erleben.